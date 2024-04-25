В перьях и гриме: Ирина Горбачева появилась в эффектном образе на съемках сказки

Кадр из фильма «Огниво»

Для съемок в фильме «Огниво» Ирина Горбачева перевоплотилась в двух сказочных персонажей. Но новых кадрах с площадки актриса запечатлена в ярком гриме и пестрых костюмах волшебных птиц с перьями и пайетками.

По сюжету фильма, сказочные птицы Гамаюн и Алконост встречают главных героев в небесном саду. Гамаюн и Алконост — мифические райские птицы, встречающиеся в произведениях славянской культуры, однако в оригинальной сказке Андерсена их нет.

Семейное фэнтези «Огниво» расскажет о хитром и веселом Ване (Роман Евдокимов) из сказочного царства, царица которого лишилась памяти. Однажды молодой человек находит огниво — старинную зажигалку, из которой появляется царевна Даша. Героев ждут опасные приключения в борьбе за любовь и надежду.

Кадр из фильма «Огниво»

Съемки проекта проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.