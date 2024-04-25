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25 апреля 2024, новостьСъемки

В перьях и гриме: Ирина Горбачева появилась в эффектном образе на съемках сказки

Актриса сыграет сразу двух персонажей в экранизации знаменитой сказки Х. К. Андерсена
Кадр из фильма «Огниво»
Кадр из фильма «Огниво»

Для съемок в фильме «Огниво» Ирина Горбачева перевоплотилась в двух сказочных персонажей. Но новых кадрах с площадки актриса запечатлена в ярком гриме и пестрых костюмах волшебных птиц с перьями и пайетками.

По сюжету фильма, сказочные птицы Гамаюн и Алконост встречают главных героев в небесном саду. Гамаюн и Алконост — мифические райские птицы, встречающиеся в произведениях славянской культуры, однако в оригинальной сказке Андерсена их нет.

Семейное фэнтези «Огниво» расскажет о хитром и веселом Ване (Роман Евдокимов) из сказочного царства, царица которого лишилась памяти. Однажды молодой человек находит огниво — старинную зажигалку, из которой появляется царевна Даша. Героев ждут опасные приключения в борьбе за любовь и надежду.

Кадр из фильма «Огниво»
Кадр из фильма «Огниво»

Роли в картине также исполняют Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов и Сергей Марин. Режиссером выступает Александр ВойтинскийПо щучьему велению»).

Съемки проекта проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.

Фильм «Огниво» выйдет на большие экраны 24 октября 2024 года.

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