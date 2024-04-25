Уехавший из России Трескунов заявил, что гордится Буруновым

Семен Трескунов (признан в России иноагентом) дал интервью латвийским журналистам, в беседе с которыми высказался о Сергее Бурунове. Он признался, что в последний раз общался со старшим коллегой в начале марта, когда поздравлял его с днем рождения.
Актер признался, что не имеет претензий к звезде сериала «Полицейский с Рублевки» и очень хорошо к нему относится, несмотря на то, что в некоторых вещах их взгляды расходятся.
«Пока я был в России, мы пересекались на проектах, очень тепло друг к другу относились, никогда не конфликтовали. Я безумно им гордился, всегда называл очень талантливым артистом, и его роль в “Слове пацана” считаю личным триумфом», — отметил Трескунов.
Напомним, Семен Трескунов в юношестве познакомился с Сергеем Буруновым. Позже они вместе снимались в сериале «Ивановы-Ивановы» и фильме «Родные».
После начала спецоперации на Украине артист покинул Россию и в данный момент проживает в Испании. Ранее актер Трескунов пожаловался, что не может найти работу после эмиграции. Он также сменил имя за границей «из прагматических соображений».