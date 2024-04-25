Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
25 апреля 2024, новость

Уехавший из России Трескунов заявил, что гордится Буруновым

Актер также высоко оценил работу коллеги в сериале «Слово пацана»
Семен Трескунов
Семен Трескунов | Источник: Legion-Media.ru

Семен Трескунов (признан в России иноагентом) дал интервью латвийским журналистам, в беседе с которыми высказался о Сергее Бурунове. Он признался, что в последний раз общался со старшим коллегой в начале марта, когда поздравлял его с днем рождения.

Актер признался, что не имеет претензий к звезде сериала «Полицейский с Рублевки» и очень хорошо к нему относится, несмотря на то, что в некоторых вещах их взгляды расходятся.

«Пока я был в России, мы пересекались на проектах, очень тепло друг к другу относились, никогда не конфликтовали. Я безумно им гордился, всегда называл очень талантливым артистом, и его роль в “Слове пацана” считаю личным триумфом», — отметил Трескунов.

Напомним, Семен Трескунов в юношестве познакомился с Сергеем Буруновым. Позже они вместе снимались в сериале «Ивановы-Ивановы» и фильме «Родные».

После начала спецоперации на Украине артист покинул Россию и в данный момент проживает в Испании. Ранее актер Трескунов пожаловался, что не может найти работу после эмиграции. Он также сменил имя за границей «из прагматических соображений».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Полицейский с Рублевки
Полицейский с Рублевки
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Сергей Никитин
Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ
Ивановы-Ивановы
1 р.
Родные
Мастер и Маргарита
Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»
Слово пацана399 р.
Слово пацана. Кровь на асфальте
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Сергей Никитин
Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи
Павел Деревянко
Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России
Иван Ургант
Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
Во сне ты горько плакал
Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом
Сергей Бурунов
Бурунов рассказал о желании похудеть
Сергей Бурунов
Бурунов прокомментировал важность получения актерского образования
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов объяснил, как избежал теракта в «Крокусе» в день трагедии
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Яна Троянова
Суд оставил Яну Троянову в статусе иноагента
Сергей Селин
Сергей Селин объяснил слова Галкина и Смольянинова о России
Семен Трескунов
Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции
Чулпан Хаматова
Хаматова считает, что Козловский пострадал из-за нее
Чулпан Хаматова
«Будешь работать и таксистом»: Хаматова рассказала о переезде из России
Артур Смольянинов
Актер «Современника» обвинил Смольянинова в корысти
Василий Ливанов
Василий Ливанов высказался о Чулпан Хаматовой
Никита Высоцкий
Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России
Анатолий Белый
Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле
Кадр из сериала «Слово пацана»
Звезда «Слова пацана» рассказал об отношениях с Буруновым и Янковским
Яна Троянова
Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Семен Трескунов
Переехавший в Испанию Трескунов пожаловался на отсутствие работы
Данила Козловский
Данила Козловский выступит в Лондоне вместе с Чулпан Хаматовой
Анатолий Белый
Анатолий Белый высказался о своем отношении к Хабенскому
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Никита Пресняков
Внук Пугачевой написал саундтрек к продолжению «Триггера»
Максим Галкин и Алла Пугачева
Пугачева и Галкин отправились на свидание в честь годовщины брака
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Анатолий Белый
Признанный иноагентом Анатолий Белый отреагировал на свой статус
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Агата Муцениеце
Муцениеце ответила на слухи о переезде в Латвию
Instasamka
Instasamka, Баста и другие звезды на съемках новогоднего шоу
Рената Литвинова
Рената Литвинова вернулась в Россию
Никита Пресняков
Внук Пугачевой уехал из США
Мария Машкова
Мария Машкова пожаловалась на жизнь в США
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
Анатолий Белый
Анатолий Белый ответил на вопрос о возвращении в Россию
Никита Пресняков
Стало известно о страданиях внука Пугачевой от принадлежности к звездной семье
Максим Галкин
Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах
Семен Трескунов
Семен Трескунов рассказал о жизни в Испании и смене имени
Василий Ливанов
Василий Ливанов осудил поведение уехавших из России звезд
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь