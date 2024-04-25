Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Том Круз хочет наладить отношения со своей дочерью Сури, с которой не общался долгое время. Об этом сообщает The Mirror.

Том Круз пропустил празднование 18-летия своей дочери Сури. А спустя два дня актер появился на вечеринке по случаю дня рождения дизайнера Виктории Бекхэм. В сети завирусились фотографии, где знаменитость направляется на мероприятие.

Некоторые поклонники раскритиковали Круза за то, что он так поступил с наследницей. При этом сейчас инсайдер настаивает на том, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури.

«Том чувствует себя виноватым из-за того, что пропустил столько событий, связанных с его дочерью. Однако он утверждает, что не исключил Сури из своей жизни. Он время от времени получает информацию о ней», — сообщил источник.

По словам инсайдера, Том Круз отдалился от наследницы, потому что так пожелала ее мать Кэти Холмс. Сейчас актер якобы хочет возобновить общение с дочерью.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури.