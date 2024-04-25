Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде

Екатерина Гусева в личном блоге опубликовала новые фотографии. Актриса показала себя в элегантном наряде: она выбрала черное платье в пол с золотистой драпировкой на плече и груди, а также с поясом, украшенным брошью с перьями.
В таком образе звезда сериала «Бригада» появилась на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Поклонники восхитились нарядом Гусевой и отметили, что она очень красивая и женственная.
«Красота, стиль и достоинство! Браво, Екатерина!», «Екатерина, какая же вы и нежная, и сильная одновременно!!! Самая прекрасная актриса!!!», «Екатерина! Вы для меня самая красивая женщина. Умная и красивая женщина и мать. И талантище с большой буквы», — писали пользователи сети.
Напомним, Екатерина Гусева — российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Бригада», «Вербное воскресенье», «Тобол», «Я хочу! Я буду!» и другим.
Напомним, ММКФ 2024 проходит в Москве с 19 по 26 апреля.