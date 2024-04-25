Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде

Екатерина Гусева в личном блоге опубликовала новые фотографии. Актриса показала себя в элегантном наряде: она выбрала черное платье в пол с золотистой драпировкой на плече и груди, а также с поясом, украшенным брошью с перьями.

<div id="vk_post_-48064554_46126"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46126", -48064554, 46126, 'acGNX-cd5s_QnDeM0B7hYFoYoc4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В таком образе звезда сериала «Бригада» появилась на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Поклонники восхитились нарядом Гусевой и отметили, что она очень красивая и женственная.

«Красота, стиль и достоинство! Браво, Екатерина!», «Екатерина, какая же вы и нежная, и сильная одновременно!!! Самая прекрасная актриса!!!», «Екатерина! Вы для меня самая красивая женщина. Умная и красивая женщина и мать. И талантище с большой буквы», — писали пользователи сети.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240155&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Екатерина Гусева — российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Бригада», «Вербное воскресенье», «Тобол», «Я хочу! Я буду!» и другим.