Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс сыграют в продолжении «28 дней спустя»

Кадр из фильма «28 дней спустя»

Это будет продолжение знаменитого фильма ужасов, который Бойл выпустил на экраны в 2002 году под названием «28 дней спустя» по сценарию Алекса Гарленда с молодым Киллианом Мерфи («Оппенгеймер») в главной роли. Детали новой экранизации пока не раскрываются, но оригинальная лента рассказывает о курьере, который выходит из комы и обнаруживает, что мир наводнен зомби после вспышки вируса. Хоррор собрал более $82 млн по всему миру.

В 2007-м сняли продолжение — «28 недель спустя» с Джереми Реннером («Эволюция Борна», «Охотники на ведьм»), постановщиком стал Хуан Карлос Фреснадильо (недавно вышел его новый фильм «Дева и дракон» c Робин Райт и Милли Бобби Браун). В картине «28 недель спустя» Бойл и Гарленд выступали исполнительными продюсерами.

Очередной хоррор, в котором события разворачиваются 28 лет спустя, обещает стать трилогией. Второй эпизод снимет, по данным издания, Ниа ДаКоста (выпустившая недавно блокбастер «Капитан Марвел 2»).

В новой ленте заявлен звездный состав, хотя и не обозначается, как именно будут распределены роли. В картине сыграет 33-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, претендующий сейчас и на роль следующего Джеймса Бонда.

Заявлен также 61-летний Рэйф Файнс — звезда «Грозового перевала» и «Английского пациента», который недавно появился в главной роли в черной комедии про зловещего повара «Меню».

Названа в числе исполнителей в предстоящем хорроре и 31-летняя Джоди Комер, получившая премию «Эмми» за роль в сериале «Убивая Еву».