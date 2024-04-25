51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для журнала Cultured. Соответствующее фото опубликовано на сайте издания.

<div id="vk_post_-48064554_46114"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46114", -48064554, 46114, 'X6viVuJxYCbsy7Ae-neaY_AciK4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из размещенных фото 51-летняя звезда «Железного человека» позировала перед фотографом, сидя в кресле, в мини-платье, расшитом золотыми декоративными элементами. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало обнаженную грудь знаменитости.

Кроме того, Пэлтроу отказалась от обуви и распустила длинные светлые волосы. Вдобавок визажисты сделали ей макияж в нейтральных оттенках.