Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 апреля 2024, новость

Бондарчук рассказал о работе с нейросетью для записи музыки к фильмам

Продюсер картины отметил, что нейросеть позволила воплощать необычные идеи и выполнять сложные задачи при съемках
Во время загрузки произошла ошибка.

Актер и режиссер Федор Бондарчук рассказал, что для записи музыки к фильму «Сто лет тому вперед» был использован искусственный интеллект. Он поделился этим в интервью Москве 24.

Бондарчук выступил продюсером новой картины. По его словам, нейросеть позволила съемочной группе воплощать в фильме необычные идеи и выполнять сложные задачи.

«Звук в картине феноменальный. Работа с искусственным интеллектом позволяет фантазировать и проверять свои фантазии тут же. Задач ему можно ставить много, а дальше все зависит от звукорежиссера», ― рассказал он.

Кроме того, режиссер отметил, что новый фильм «подвел итоги в киноиндустрии за последние 30 лет». По его словам, кинематограф вышел на новый уровень.

«Это подведение итогов, в том числе и в кинематографической индустрии за все 30 лет. По всем направлениям: звук, сценарий, актерская игра. Компьютерная графика на таком же уровне, а где-то и на шаг впереди того, что делают большие студии, которые занимаются подобным жанром», — сказал он.

Ранее кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед».

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Сто лет тому вперед
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед»
Сто лет тому вперед
Фильм про Алису Селезневу возглавил кинопрокат в России и СНГ
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского
Сто лет тому вперед
Бондарчук назвал фильм, который может стать новым витком развития кино
Рената Литвинова
Федор Бондарчук вспомнил, чем его зацепила Рената Литвинова
Александр Петров с супругой Викторией
Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино
Анна и Надежда Михалковы
Михалкова с сестрой, Пореченков, Бондарчук на премьере фильма
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
«Повелитель ветра» возглавил российский прокат
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
Бондарчук рассказал о реакции Конюхова на его игру в «Повелителе ветра»
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
Путешественник Конюхов сам захотел, чтобы его сыграл Бондарчук
Ирина Пегова
Меньшова, Пегова, Инстасамка на презентации проектов нового сезона
Кадр из сериала «Чистые»
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Кирилл Кяро на съемках сериала «Челюскин. Первые»
Неузнаваемый в гриме Кяро покоряет Арктику: первые кадры нового сериала
Сергей Бондарчук-мл. и Федор Бондарчук
Бондарчук вместе с сыном представил новый сериал
Константин Хабенский в сериале «Неприличные деньги»
Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
Бондарчук играет Конюхова: вышел первый трейлер «Повелителя ветра»
Лолита Милявская
Лолита объяснила, почему отказалась от роли в «Утомленных солнцем 2»
Олег Меньшиков в «Tableшоу»
Меньшиков высказался о сериале Бондарчука «Актрисы»
Елизавета Янковская на съемках сериала «Балет»
Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото
Борис Щербаков
Актер «Гостьи из будущего» оценил первый трейлер ремейка фильма
Александр Петров в фильме «Сто лет тому вперед»
Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото
Кадр из сериала «Актрисы»
Лолита высказалась о карьере актрисы после дебюта в сериале
Ксения Собчак
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Лолита Милявская в сериале «Актрисы»
Лолита поделилась впечатлениями от съемок у Бондарчука
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Съемки сериала «Актрисы»
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Наталья Бондарчук
Сестра Бондарчука объяснила, почему отказалась от сотрудничества с ним
Александр Петров и Данила Козловский в сериале «Надвое»
Александр Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съемках
Юлия Пересильд с дочерью Анной в программе «Кино в деталях»
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Паулина Андреева
Бондарчук снимает сериал с Ходченковой по сценарию жены: первые фото
Кадр из фильма «Повелитель ветра»
Михалкова и Ткачук снимаются в фильме про Конюхова: первые фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Бондарчук снимет сериал про актеров по сценарию жены
Кадр из сериала «Фишер»
Иван Янковский ловит известного маньяка в сериале: первые кадры
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук высказался об «отмене культуры»
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук сыграет путешественника Федора Конюхова
Федор Бондарчук
Федоров и Бондарчук станут соперниками в продолжении сериала
Филипп Янковский и Оксана Фандера
Янковский, Фандера, Зудина: звезды на премии «Золотой орел 2022»
Федор Бондарчук
Бондарчук пожаловался на отсутствие ролей в кино
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Табаков с мамой, Бондарчук с женой на громких премьерах в Сочи
Екатерина Волкова
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Лолита Милявская и Ирина Чеснокова
Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова
Александр Петров
Петров снимется в сериале для Netflix
Юрий Борисов в фильме «Серебряные коньки»
Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix
Федор Бондарчук
Бондарчук вернулся к роли чиновника: первые фото со съемок
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Моргни дважды»
Моргни дважды
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь