Бондарчук рассказал о работе с нейросетью для записи музыки к фильмам

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Актер и режиссер Федор Бондарчук рассказал, что для записи музыки к фильму «Сто лет тому вперед» был использован искусственный интеллект. Он поделился этим в интервью Москве 24.

Бондарчук выступил продюсером новой картины. По его словам, нейросеть позволила съемочной группе воплощать в фильме необычные идеи и выполнять сложные задачи.

«Звук в картине феноменальный. Работа с искусственным интеллектом позволяет фантазировать и проверять свои фантазии тут же. Задач ему можно ставить много, а дальше все зависит от звукорежиссера», ― рассказал он.

Кроме того, режиссер отметил, что новый фильм «подвел итоги в киноиндустрии за последние 30 лет». По его словам, кинематограф вышел на новый уровень.

«Это подведение итогов, в том числе и в кинематографической индустрии за все 30 лет. По всем направлениям: звук, сценарий, актерская игра. Компьютерная графика на таком же уровне, а где-то и на шаг впереди того, что делают большие студии, которые занимаются подобным жанром», — сказал он.

Ранее кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед».