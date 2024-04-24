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24 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на кинофестивале

Показ состоялся в рамках программы «Первая серия»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Продолжается 46-й Московский международный кинофестиваль, в рамках которого проходят эксклюзивные показы не только фильмов, но и сериалов. Так, накануне в секции «Первая серия» состоялись просмотры пилотных эпизодов некоторых проектов, в том числе сериала «Прометей» от «Кинопоиска». Премьера состоится на сервисе до конца года.

Картину представили исполнители главных ролей Любовь АксеноваПочка»), Филипп ЯнковскийКонтейнер»), Александр Алябьев («Бесы») и Игорь ГординБалет»), режиссер и соавтор сценария Максим Свешников («Контейнер») и продюсеры — Вадим Верещагин, Екатерина Гордецкая, Андрей Радько, Ольга Филипук, Михаил Китаев и Николай Буц.

Также показ посетили актеры Анна Котова, Алена Чехова, Ольга Смирнова, Сергей Комаров, режиссер Стася Толстая и другие.

Янковский признался перед началом показа, что на этом проекте совпало все: талантливые коллеги, хороший режиссер, качественный материал, великолепные продюсеры и прекрасный оператор. Аксенова также поблагодарила команду за сотрудничество.

«Прометей» позиционируется как сериал на стыке жанров научной фантастики и детектива с элементами мистики. В центре сюжета — бывший сотрудник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский), который расследует старое дело об исчезновении самолета. Инцидент произошел еще в 1998 году, и все пассажиры считались погибшими. Но спустя четверть века один из них дозванивается до своей семьи.

К расследованию подключаются внимательная журналистка Анна (Любовь Аксенова), преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и оператор-технарь Никита (Александр Алябьев). Этой разношерстной команде предстоит разгадать загадку исчезнувшего борта.

Также в сериале снялись Виктория Федорова, Елена Николаева, Игорь Черневич, Владимир Виноградов, Елена Ербакова, Александр Макаров, Наталья Дедейко и другие.

Производством занимались продюсерский центр «ГОРАД» и кинокомпания «Централ Партнершип», для которой это первый сериал собственного производства.

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