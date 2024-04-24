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24 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Александрова в трогательной истории про мальчика и лисенка

Актриса сыграла маму главного героя фильма «Мой дикий друг», вдохновленного повестью «Маленький принц»
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел трейлер семейного приключенческого фильма «Мой дикий друг» с Юрием Колокольниковым и Юлией Александровой.

Юный актер Елисей Чучилин играет семиклассника Сашу. Из-за того, что мама уехала в очередную экспедицию, он живет в небольшом городке вместе с тетей. Не найдя друзей в новой школе, мальчик часто гуляет в одиночестве. Однажды он натыкается на крохотного лисенка, попавшего в ловушку, поставленную браконьерами.

Саша прячет беззащитного зверька и начинает его выхаживать. С этого момента начинается трогательная дружба между мальчиком и лисенком.

Режиссером фильма стала Анна Курбатова, снявшая «Дополнительный урок».

По словам создателей, вдохновением им послужила сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Премьера фильма «Мой дикий друг» состоится 8 августа.

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