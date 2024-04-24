Трейлер дня: Александрова в трогательной истории про мальчика и лисенка

Вышел трейлер семейного приключенческого фильма «Мой дикий друг» с Юрием Колокольниковым и Юлией Александровой.
Юный актер Елисей Чучилин играет семиклассника Сашу. Из-за того, что мама уехала в очередную экспедицию, он живет в небольшом городке вместе с тетей. Не найдя друзей в новой школе, мальчик часто гуляет в одиночестве. Однажды он натыкается на крохотного лисенка, попавшего в ловушку, поставленную браконьерами.
Саша прячет беззащитного зверька и начинает его выхаживать. С этого момента начинается трогательная дружба между мальчиком и лисенком.
Режиссером фильма стала Анна Курбатова, снявшая «Дополнительный урок».
По словам создателей, вдохновением им послужила сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Премьера фильма «Мой дикий друг» состоится 8 августа.