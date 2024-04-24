Трейлер дня: Александрова в трогательной истории про мальчика и лисенка

Юный актер Елисей Чучилин играет семиклассника Сашу. Из-за того, что мама уехала в очередную экспедицию, он живет в небольшом городке вместе с тетей. Не найдя друзей в новой школе, мальчик часто гуляет в одиночестве. Однажды он натыкается на крохотного лисенка, попавшего в ловушку, поставленную браконьерами.