Павел Деревянко вместе с дочерью примерил меха

Павел Деревянко в личном блоге поделился новым снимком со своей старшей дочерью Варварой. На кадре 47-летний актер и его наследница запечатлены в шубах. Звезда сериала «Дылды» также примерил меховую шапку, напоминающую папаху.
«Двое из ларца одинаковы с лица! Дочь моя старшая Барбара с ейным папкой», — подписал снимок Деревянко.
Он добавил, что примерил грузинский стиль от дизайнера Кахабера Цискаридзе.
Поклонники в шутку назвали актера и его дочь йети, а некоторые комментаторы снова разглядели в звезде Брэда Питта.
Стоит отметить, что Павел Деревянко долгие годы состоял в отношениях с юристом Дарьей Мясищевой. В этом союзе у актера родились две дочери — Варвара и Александра. В 2020 году пара распалась. По словам звезды, расставание произошло по инициативе матери его детей.
Сегодня актер встречается с Зоей Фуць, вместе с которой посещает светские мероприятия. Недавно пара появилась на премьере фильма «Почему ты?». Деревянко признавался, что знаком с девушкой с 2021 года, но добиться ее расположения ему удалось не сразу.