Павел Деревянко вместе с дочерью примерил меха

Павел Деревянко в личном блоге поделился новым снимком со своей старшей дочерью Варварой. На кадре 47-летний актер и его наследница запечатлены в шубах. Звезда сериала «Дылды» также примерил меховую шапку, напоминающую папаху.

<div id="vk_post_-122141110_29953"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29953", -122141110, 29953, '6VktqPFTBkKDTrFs58Ktt7JwBhE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Двое из ларца одинаковы с лица! Дочь моя старшая Барбара с ейным папкой», — подписал снимок Деревянко.

Он добавил, что примерил грузинский стиль от дизайнера Кахабера Цискаридзе.

Поклонники в шутку назвали актера и его дочь йети, а некоторые комментаторы снова разглядели в звезде Брэда Питта.

Стоит отметить, что Павел Деревянко долгие годы состоял в отношениях с юристом Дарьей Мясищевой. В этом союзе у актера родились две дочери — Варвара и Александра. В 2020 году пара распалась. По словам звезды, расставание произошло по инициативе матери его детей.