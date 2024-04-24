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24 апреля 2024, новость

Павел Деревянко вместе с дочерью примерил меха

Актер показал редкое фото с наследницей

Павел Деревянко в личном блоге поделился новым снимком со своей старшей дочерью Варварой. На кадре 47-летний актер и его наследница запечатлены в шубах. Звезда сериала «Дылды» также примерил меховую шапку, напоминающую папаху.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Двое из ларца одинаковы с лица! Дочь моя старшая Барбара с ейным папкой», — подписал снимок Деревянко.

Он добавил, что примерил грузинский стиль от дизайнера Кахабера Цискаридзе.

Поклонники в шутку назвали актера и его дочь йети, а некоторые комментаторы снова разглядели в звезде Брэда Питта

Стоит отметить, что Павел Деревянко долгие годы состоял в отношениях с юристом Дарьей Мясищевой. В этом союзе у актера родились две дочери — Варвара и Александра. В 2020 году пара распалась. По словам звезды, расставание произошло по инициативе матери его детей.

Сегодня актер встречается с Зоей Фуць, вместе с которой посещает светские мероприятия. Недавно пара появилась на премьере фильма «Почему ты?». Деревянко признавался, что знаком с девушкой с 2021 года, но добиться ее расположения ему удалось не сразу.

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