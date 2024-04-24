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24 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: эффектный сатирический детектив про тру-крайм

Наблюдаем за хитросплетенным детективным расследованием в «Убийственном подкасте»
Во время загрузки произошла ошибка.

Студентка Сьюзи, всегда отличавшаяся наблюдательностью, ведет подкаст про реальные преступления, но не может похвастаться большой, да в целом хоть какой-то аудиторией. В погоне за популярностью девушке приходит в голову шальная мысль — а что если посвятить свой подкаст расследованию преступления из первых рук?

И Сьюзи берется за дело. Увлеченно рассказывая слушателям о загадочном исчезновении главного красавчика колледжа, она добивается внимания не только других студентов, но и прессы. Правда, девушка делится со своей аудиторией не всеми деталями этого дела.

«Убийственный подкаст» — увлекательный фильм-головоломка, иронично обыгрывающий феномен всеобщей любви к подкастам в жанре тру-крайм, наблюдающийся в последние годы.

С каждым неожиданным поворотом детективный сюжет обрастает все новыми интригами, превращаясь в напряженный триллер, хитро манипулирующий нашими эмоциями.

Убийственный подкаст
2022/США, Великобритания16+драмакомедиятриллердетектив
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