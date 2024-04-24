Фильм на вечер: эффектный сатирический детектив про тру-крайм

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239304&hash=d3f77f2bd2f7adc5&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Студентка Сьюзи, всегда отличавшаяся наблюдательностью, ведет подкаст про реальные преступления, но не может похвастаться большой, да в целом хоть какой-то аудиторией. В погоне за популярностью девушке приходит в голову шальная мысль — а что если посвятить свой подкаст расследованию преступления из первых рук?

И Сьюзи берется за дело. Увлеченно рассказывая слушателям о загадочном исчезновении главного красавчика колледжа, она добивается внимания не только других студентов, но и прессы. Правда, девушка делится со своей аудиторией не всеми деталями этого дела.

«Убийственный подкаст» — увлекательный фильм-головоломка, иронично обыгрывающий феномен всеобщей любви к подкастам в жанре тру-крайм, наблюдающийся в последние годы.