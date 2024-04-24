Фильм на вечер: эффектный сатирический детектив про тру-крайм

Студентка Сьюзи, всегда отличавшаяся наблюдательностью, ведет подкаст про реальные преступления, но не может похвастаться большой, да в целом хоть какой-то аудиторией. В погоне за популярностью девушке приходит в голову шальная мысль — а что если посвятить свой подкаст расследованию преступления из первых рук?
И Сьюзи берется за дело. Увлеченно рассказывая слушателям о загадочном исчезновении главного красавчика колледжа, она добивается внимания не только других студентов, но и прессы. Правда, девушка делится со своей аудиторией не всеми деталями этого дела.
«Убийственный подкаст» — увлекательный фильм-головоломка, иронично обыгрывающий феномен всеобщей любви к подкастам в жанре тру-крайм, наблюдающийся в последние годы.
С каждым неожиданным поворотом детективный сюжет обрастает все новыми интригами, превращаясь в напряженный триллер, хитро манипулирующий нашими эмоциями.