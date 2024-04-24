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24 апреля 2024, новость

Равшана Куркова с детьми улетела из России

Актриса выложила в соцсети фото из путешествия с детьми
Равшана Куркова
Равшана Куркова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Равшана Куркова улетела с детьми из России. Она призналась подписчикам, что находится в Абхазии, поделившись снимками из путешествия в личном блоге.

Артистка воспитывает сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Знаменитость впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.

А 31 мая 2023 года звезда сообщила о рождении второго ребенка, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Звезда пока не называет имя возлюбленного, от которого родила младшую дочь Самиру, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.

Знаменитость хвасталась, что у дочери уже есть роль в кино. Куркова вместе с Самирой снялась в сериале «Предпоследняя инстанция», о чем она рассказала поклонникам в соцсетях.

Ранее Равшана Куркова рассказала, как похудела на 14 кг после вторых родов.

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