Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников

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Актер Антонио Бандерас впервые за долгое время вышел на публику со своей возлюбленной Николь Кимпел. Фотографии знаменитостей опубликованы на сайте Daily Mail.

63-летний Антонио Бандерас и 41-летняя Николь Кимпел посетили церемонию вручения премии Talia Awards, которая состоялась 22 апреля в Мадриде. На мероприятии актер появился в белой рубашке, черном пиджаке, брюках и лаковых туфлях. Возлюбленная артиста была одета в изумрудное макси-платье с декольте. Она дополнила наряд черной сумкой и золотым колье. Читатели Daily Mail были удивлены тем, как изменился Антонио Бандерас за последнее время.

«Они оба выглядят больными», «Боже мой, что с ним случилось? Еще недавно он выглядел великолепно. Надеюсь, он не болен», «Он выглядит ужасно», «Не узнал его сначала», «Выглядит плохо», — писали в комментариях.

Антонио Бандерас пережил сердечный приступ в 2017 году. Это случилось через два года после его развода с актрисой Мелани Гриффит, пара была вместе почти 20 лет. В ноябре 2023-го Бандерас признался, что взглянул на жизнь по-другому после случившегося.