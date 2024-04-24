37-летняя звезда «Универа» показала себя в прозрачном платье

Актриса и певица Настасья Самбурская примерила провокационный образ. Знаменитость опубликовала видео в соцсети.
37-летняя Настасья Самбурская предстала перед камерой в черном прозрачном мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру и не скрывало нижнее белье в тон. Визажисты сделали артистке макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос.
Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».
Недавно Настасья Самбурская рассказала о неудачном свидании с мужчиной, который, как выяснилось, был женат. Свидание проходило в ресторане, и Самбурская не стала уходить из заведения, так как была очень голодной. Она заявила мужчине, что собирается поесть молча, и тот может уходить.
Ранее стало известно, что Настасья Самбурская будет сниматься в новом проекте с Кологривым.