37-летняя звезда «Универа» показала себя в прозрачном платье

37-летняя Настасья Самбурская предстала перед камерой в черном прозрачном мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру и не скрывало нижнее белье в тон. Визажисты сделали артистке макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты — укладку с эффектом мокрых волос.

Недавно Настасья Самбурская рассказала о неудачном свидании с мужчиной, который, как выяснилось, был женат. Свидание проходило в ресторане, и Самбурская не стала уходить из заведения, так как была очень голодной. Она заявила мужчине, что собирается поесть молча, и тот может уходить.