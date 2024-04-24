«Надеюсь, он успокоился»: Филипп Янковский ответил Никите Кологривому

Филипп Янковский

Филипп Янковский появился на премьере сериала «Проект "Прометей"», в котором сыграл главную роль. Актер высказался о скандальном поведении Никиты Кологривого. Янковский признался, что не будет шутить по этому поводу, «чтобы не разгонять».

«Надеюсь, он успокоился. Он хороший парень и хороший артист вообще, поэтому я надеюсь, что скоро это все пройдет. Я ему желаю здоровья, в первую очередь, и чтобы он свой талант развивал. Как артист он действительно хороший», — отметил актер.

Напомним, Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл роль Кощея, начал нелестно высказываться о своих коллегах по проекту. Также он критиковал советских актеров, говоря, что не считает Иннокентия Смоктуновского лучше себя, а игра Александра Абдулова ему вовсе не нравится.

Высказывания коллеги прокомментировал и Иван Янковский, сын Филиппа Янковского, в январе на премии «Золотой орел».