«Надеюсь, он успокоился»: Филипп Янковский ответил Никите Кологривому

Филипп Янковский появился на премьере сериала «Проект "Прометей"», в котором сыграл главную роль. Актер высказался о скандальном поведении Никиты Кологривого. Янковский признался, что не будет шутить по этому поводу, «чтобы не разгонять».
«Надеюсь, он успокоился. Он хороший парень и хороший артист вообще, поэтому я надеюсь, что скоро это все пройдет. Я ему желаю здоровья, в первую очередь, и чтобы он свой талант развивал. Как артист он действительно хороший», — отметил актер.
Напомним, Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл роль Кощея, начал нелестно высказываться о своих коллегах по проекту. Также он критиковал советских актеров, говоря, что не считает Иннокентия Смоктуновского лучше себя, а игра Александра Абдулова ему вовсе не нравится.
Высказывания коллеги прокомментировал и Иван Янковский, сын Филиппа Янковского, в январе на премии «Золотой орел».
«Можно ли поставить в одну линию наших метров и молодое поколение артистов? Я думаю, что нет. Хотя, наверное, можно. Но нужно ли? Самодостаточные мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы стараемся в это время просто заниматься нашим делом. Сравнивать нас, думаю, глупо», — заявил тогда Янковский-младший.