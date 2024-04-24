Дженнифер Лопез вышла на публику с сумкой за 40 млн рублей

Актриса и певица Дженнифер Лопез была замечена с сумкой, которая стоит около 40 миллионов рублей. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

54-летняя Дженнифер Лопез вышла на публику 24 апреля. Певицу подловили папарацци, когда она направлялась по делам. Актриса была одета в белый свитер с высоким горлом, широкие брюки, кроссовки с зеленой подошвой и солнцезащитные очки с коричневыми линзами. Она дополнила образ серебристыми серьгами-кольцами. Завершением наряда стала сумка Hermès Birkin из крокодиловой кожи, которая, по информации журналистов, стоит около 40 миллионов рублей. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала нюдовый макияж.