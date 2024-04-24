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24 апреля 2024, новость

Дженнифер Лопез вышла на публику с сумкой за 40 млн рублей

Артистка снова попала в объективы папарацци

Актриса и певица Дженнифер Лопез была замечена с сумкой, которая стоит около 40 миллионов рублей. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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54-летняя Дженнифер Лопез вышла на публику 24 апреля. Певицу подловили папарацци, когда она направлялась по делам. Актриса была одета в белый свитер с высоким горлом, широкие брюки, кроссовки с зеленой подошвой и солнцезащитные очки с коричневыми линзами. Она дополнила образ серебристыми серьгами-кольцами. Завершением наряда стала сумка Hermès Birkin из крокодиловой кожи, которая, по информации журналистов, стоит около 40 миллионов рублей. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала нюдовый макияж.

Недавно Дженнифер Лопез стала лицом новой коллекции популярного бельевого бренда. Певица предстала на снимках в комплектах нижнего белья телесного цвета из последней коллекции. Актриса также надела золотые серьги-кольца. Знаменитость раскритиковали за фотошоп.

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