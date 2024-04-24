Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240161&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Коллегами актеров по фильму стала еще одна супружеская пара — Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Их герои — скучная семейная пара Виктор и Ольга, давно растерявшая всю остроту в отношениях. Чтобы как-то разбавить однообразные домашние вечера, они приглашают на ужин своих соседей Дмитрия и Лину, весьма раскрепощенных молодых супругов, чью страсть хорошо слышно через тонкие стены новостройки.

За разговорами герои все ближе узнают друг друга, и в какой-то момент Дмитрий и Лина делают хозяевам вечера одно очень смелое предложение, которое должно вдохнуть новую жизнь в их брак. Ольга относится к идее с энтузиазмом, чего не скажешь о Викторе, которого явно смущает такой пикантный эксперимент.

«Неприличные гости» — уже не первый совместный проект Прилучного и Брутян. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке», затем вместе сыграли в «Предпоследней инстанции». Кроме того, пара исполняет роли любовников на сцене в спектакле «Взрослые игры».