Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 апреля 2024, новостьКрасная дорожка

Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием

В комедии «Неприличные гости» супруги сыграли раскрепощенную семейную пару

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера картины «Неприличные гости». По красной дорожке прошли исполнители главных ролей Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коллегами актеров по фильму стала еще одна супружеская пара — Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Их герои — скучная семейная пара Виктор и Ольга, давно растерявшая всю остроту в отношениях. Чтобы как-то разбавить однообразные домашние вечера, они приглашают на ужин своих соседей Дмитрия и Лину, весьма раскрепощенных молодых супругов, чью страсть хорошо слышно через тонкие стены новостройки.

За разговорами герои все ближе узнают друг друга, и в какой-то момент Дмитрий и Лина делают хозяевам вечера одно очень смелое предложение, которое должно вдохнуть новую жизнь в их брак. Ольга относится к идее с энтузиазмом, чего не скажешь о Викторе, которого явно смущает такой пикантный эксперимент.

«Неприличные гости» — уже не первый совместный проект Прилучного и Брутян. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке», затем вместе сыграли в «Предпоследней инстанции». Кроме того, пара исполняет роли любовников на сцене в спектакле «Взрослые игры».

Фильм «Неприличные гости» выходит в прокат 25 апреля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Зепюр Брутян
Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае
Неприличные гости
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде
Зендая
Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Зендая
Зендая раскритиковала свой образ робота на премьере «Дюны»
Катя Лель
Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма
Ричард Гир с супругой
74-летний Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с женой
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон впервые после рождения ребенка вышел в свет
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Зендая
Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Ольга Бузова
Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Софья Эрнст
Эрнст, Деревянко, Ткаченко, Борисова с дочерью: звезды на премьере фильма
Софья Эрнст
Жена Константина Эрнста пришла на премьеру в золотом платье-бюстье
Зендая
Зендая пришла на премьеру в сияющем платье с глубоким декольте
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол пришел на премьеру фильма с новой возлюбленной
Дарья Мороз
Мороз, Арбенина и беременная Тарханова: звезды на премьере сериала
Анатолий Руденко и Елена Дудина
Звезда «Триггера» вышел на публику впервые после задержания
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Гагарина с дочкой, Киркоров: звезды на премьере «Летучего корабля»
Никита Ефремов
Никита Ефремов впервые за долгое время вышел в свет
Прилучный с женой появились в трейлере новой комедии про отношения
Зендая
От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)
Одри Хепберн и ее единственный «Оскар» (за фильм «Римские каникулы»), 1954 г.
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Прилучный с женой, Бледанс, Петросян: звезды на премьере «Онегина»
Кадр из фильма «Водитель-олигарх»
Трейлер дня: Прилучный на побегушках у капризной звезды
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный в обнимку с женой появился на премьере фильма
Александр Головин
Звезда «Кадетства» впервые после свадьбы вышел в свет с женой
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Елизавета Моряк и Павел Прилучный на съемках сериала «Жизнь по вызову» (3 сезон)
Павел Прилучный вернулся к съемкам сериала об эскорте
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Шэрон Стоун
Публика раскритиковала новый светский выход Шэрон Стоун
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии
Флоренс Пью
От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Зендая
Зендая появилась на премьере в костюме робота
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма
Александр Петров с супругой Викторией
Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»
Дакота Джонсон
Звезда «50 оттенков серого» появилась на премьере в откровенном платье-кольчуге
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Трейлер
Кадр из фильма «Мой дикий друг»
Мой дикий друг
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Атлас»
Атлас
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Моргни дважды»
Моргни дважды
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Кадр из сериала «Фарма»
Фарма
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь