Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера картины «Неприличные гости». По красной дорожке прошли исполнители главных ролей Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян.
Коллегами актеров по фильму стала еще одна супружеская пара — Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Их герои — скучная семейная пара Виктор и Ольга, давно растерявшая всю остроту в отношениях. Чтобы как-то разбавить однообразные домашние вечера, они приглашают на ужин своих соседей Дмитрия и Лину, весьма раскрепощенных молодых супругов, чью страсть хорошо слышно через тонкие стены новостройки.
За разговорами герои все ближе узнают друг друга, и в какой-то момент Дмитрий и Лина делают хозяевам вечера одно очень смелое предложение, которое должно вдохнуть новую жизнь в их брак. Ольга относится к идее с энтузиазмом, чего не скажешь о Викторе, которого явно смущает такой пикантный эксперимент.
«Неприличные гости» — уже не первый совместный проект Прилучного и Брутян. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке», затем вместе сыграли в «Предпоследней инстанции». Кроме того, пара исполняет роли любовников на сцене в спектакле «Взрослые игры».
Фильм «Неприличные гости» выходит в прокат 25 апреля.