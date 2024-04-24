Звезда «Эйфории» опубликовала смелые фото с отдыха

Американская актриса Сидни Суини опубликовала смелые кадры с отдыха на Гавайях, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

<div id="vk_post_-48064554_46056"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46056", -48064554, 46056, 'WVnSEYdeLUTChyeuzSJjP-wGgPw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» снялась в автомобиле Jeep Wrangler. В рамках фотосессии она примерила черный топ от бикини с треугольными чашками, который обнажал часть ее груди, а также мини-шорты и укороченную куртку из денима.

В качестве аксессуара знаменитость выбрала оранжевую кожаную сумку с фактурной поверхностью и золотистой фурнитурой итальянского бренда Miu Miu. На официальном сайте марки стоимость данного изделия составляет 2000 евро (примерно 200 тысяч рублей). На ногу артистка надела браслеты с цветами и ракушками.