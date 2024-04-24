Адвокат Ефремова рассказал, что актер еще не подавал прошение об УДО

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что актеру не отказывали в условно-досрочном освобождении, так как он еще не подавал документы. Слова защитника передает ТАСС.

«Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — уточнил представитель актера.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что Ефремову якобы отказали в УДО из-за того, что он нарушил режим колонии в Белгородской области. Отмечалось, что актер опоздал на одно из обязательных мероприятий ИК-4, за что получил выговор. Эта информация выявилась, по данным канала, в ходе внутренней проверки на фоне прошения Ефремова о выходе из тюрьмы.

При этом еще в начале марта стало известно, что у Ефремова выявили два нарушения за время нахождения в ИК-4 в Белгородской области. Пояснялось, что они могут сыграть решающую роль на суде об освобождении артиста.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание уже на протяжении трех лет.