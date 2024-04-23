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23 апреля 2024, новость

Стало известно об угрозах желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам

Программный директор фестиваля рассказал о сложностях, с которыми столкнулись некоторые кинематографисты
Сергей Безруков на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля
Открытие 46-го Московского международного кинофестиваля | Источник: Алексей Молчановский

Иностранным режиссерам, которые хотели приехать на 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), угрожали. Об этом заявил программный директор смотра Иван Кудрявцев, его цитирует РИА «Новости».

Кудрявцев отметил, что некоторые кинематографисты столкнулись со сложностями у себя на родине.

«С угрозами, с прямым шантажом, с очень неприятными намеками, с “добрыми дружескими советами”, которым нельзя не последовать, потому что, если ты им не последуешь, советы превратятся в прогнозы, которые сбудутся для твоей карьеры», — заявил он.

Программный директор ММКФ отметил, что «на том конце» стали работать слаженно и четко. Он указал на то, что режиссеры лишены свободы, которую им хотелось бы иметь, в том числе посещать со своим кино Россию.

«Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны», — добавил Кудрявцев, подчеркнув, что кинематографисты все равно приезжают в страну, так как «что-то их все-таки сюда тянет».

В этом году председателем жюри Московского международного кинофестиваля стал режиссер из Исландии Фридрик Тор Фридрикссон, который появился на открытии вместе с Никитой Михалковым, президентом ММКФ.

В основном конкурсе ММКФ соревнуются 11 картин из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Смотр открыла испано-мексиканская лента «Открытое небо», которая ранее была представлена на Венецианском фестивале.

46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля.

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