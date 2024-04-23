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23 апреля 2024, новость

Ирина Безрукова высказалась о съемках откровенных сцен

Актриса не поддержала коллегу Агату Муцениеце, считающую неготовность актера раздеться перед камерой признаком профнепригодности
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Ирина Безрукова в беседе с изданием The Voice высказала свое мнение о съемках в постельных сценах. На премьере эротической драмы «Почему ты?» актриса рассказала о своем опыте работы над откровенными сценами.

По словам актрисы, она старалась заранее отрепетировать сцену с коллегой в одежде, чтобы непосредственно на съемках отработать максимально быстро. Также она проговаривала все детали с режиссером и просила, чтобы на площадке было как можно меньше людей.

«Я помню, одна из каких-то очень известных актрис сказала: “Актрисе не страшно раздеться — страшно не понравиться”», — рассказала Безрукова.

Она также отметила, что не согласна с мнением Агаты Муцениеце, заявившей, что актеры, которые отказываются сниматься в постельных сценах, профнепригодны.

«Дело в том, что есть актеры, к примеру, Дастин Хоффман, в контракте которого стоит даже запрет на поцелуи», — напомнила бывшая жена Сергея Безрукова.

Она добавила, что отказывается от участия в проекте, если плохо прописан сценарий или их взгляды с режиссером не совпадают.

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