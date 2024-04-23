Вилкова и Трибунцев снимаются в новом сериале: первые фото

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Появились первые кадры со съемочной площадки комедийного сериала «Минус Дима» с Екатериной Вилковой и Тимофеем Трибунцевым.

Создатели называют сериал «коммунальной комедией», ведь события разворачиваются в колоритной питерской коммуналке. Именно там живет большая семья Громовых — бабушка Вера Егоровна, ее две взрослые дочери Ира и Лиза, беременная внучка Оля и ее муж-подкаблучник Толик.

Однажды они решают разъехаться, но выясняют, что в их квартире до сих пор прописан бывший муж Иры, алкоголик, лжец и манипулятор Дима. Его поиски ни к чему не приводят. Но в один прекрасный день Дима является сам, поселяется в квартире и не собирается никуда уходить, ежедневно устраивая пьяные выходки. Тогда интеллигентные женщины семьи Громовых решают избавиться от надоедливого Димы.

Надежда Маркина сыграла главу семьи Громовых Веру Егоровну, Анна Михалкова — ее дочь Иру, а Тимофей Трибунцев — того самого Диму. Екатерина Вилкова, судя по всему, исполнила роль второй сестры Лизы. В сериале также принял участие Александр Ильин-мл..

«Наша история знакома многим, но в ней нотки тонкой искрометной комедии. Надеюсь, зрители смогут прочувствовать эту историю и получить не меньше удовольствия, чем мы», — поделилась Вилкова.