Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Вилкова и Трибунцев снимаются в новом сериале: первые фото

Актеры появятся в многосерийной комедии «Минус Дима», посвященной квартирному вопросу
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Появились первые кадры со съемочной площадки комедийного сериала «Минус Дима» с Екатериной Вилковой и Тимофеем Трибунцевым.

Создатели называют сериал «коммунальной комедией», ведь события разворачиваются в колоритной питерской коммуналке. Именно там живет большая семья Громовых — бабушка Вера Егоровна, ее две взрослые дочери Ира и Лиза, беременная внучка Оля и ее муж-подкаблучник Толик.

Однажды они решают разъехаться, но выясняют, что в их квартире до сих пор прописан бывший муж Иры, алкоголик, лжец и манипулятор Дима. Его поиски ни к чему не приводят. Но в один прекрасный день Дима является сам, поселяется в квартире и не собирается никуда уходить, ежедневно устраивая пьяные выходки. Тогда интеллигентные женщины семьи Громовых решают избавиться от надоедливого Димы.

Надежда Маркина сыграла главу семьи Громовых Веру Егоровну, Анна Михалкова — ее дочь Иру, а Тимофей Трибунцев — того самого Диму. Екатерина Вилкова, судя по всему, исполнила роль второй сестры Лизы. В сериале также принял участие Александр Ильин-мл..

«Наша история знакома многим, но в ней нотки тонкой искрометной комедии. Надеюсь, зрители смогут прочувствовать эту историю и получить не меньше удовольствия, чем мы», — поделилась Вилкова.

Режиссером картины выступает Анны Пармас, поставившая «Давай разведемся!» и «Исправление и наказание».

Сериал «Минус Дима» выйдет выйдет в онлайн-кинотеатре Kion.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Минус Дима
Тимофей Трибунцев
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Кологривый становится вором-домушником в новом фильме: первые кадры
Анна Пармас
Анна Пармас
Екатерина Вилкова
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Совершенный незнакомец»
В сети появились новые кадры Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана
Федор Лавров
Федор Лавров рассказал о съемках сериала про Александра I
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Стали известны подробности травмы Киану Ривза на съемках
Кадр из фильма «Претенденты»
Зендая раскрыла, как готовилась к откровенной сцене в новом фильме
Кадр из фильма «Собачье дело»
Глюкоза, Крюков и собачки: смотрите первые кадры со съемок новогодней комедии
Чайка
Вера Кинчева снялась в откровенной драме с режиссером Быковым
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Тарасова и Ткаченко играют мужа и жену на грани развода: фото со съемок
Пол Беттани
Звезда фильмов Marvel сыграет Сальери в сериале «Амадей»
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли заметили в Италии на съемках продолжения популярного фильма
Марго Робби
Марго Робби заметили на съемках с новым цветом волос
Татьяна Догилева в сериале «Последний богатырь. Наследие»
Татьяна Догилева предстала в необычном образе в роли Зеркальца
Екатерина Вилкова
Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»
Александр Самойленко мл. на съемках сериала «Родители»
Актер из «Слова пацана» снимается в семейной комедии: первые фото
Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»
Риз Уизерспун может вернуться к образу «блондинки в законе»
Брижит Макрон
70-летнюю жену Макрона заметили на съемках популярного сериала Netflix
Ирина Пегова встречает загадочную незнакомку: первые кадры нового сериала
Съемки сериала «Мастодонт»
Яковлева, Харатьян и Добронравов снялись в продолжении сериала: первые кадры
Екатерина Волкова
Звезда «Ворониных» напугала поклонников фото в гриме
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Кадр из фильма «Артур, ты король»
Марк Уолберг рассказал о несчастном случае на съемках
Кадр из сериала «Комбинация»
Сыгравшая Алену Апину в сериале актриса рассказала о помощи певицы
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Катерина Шпица предстала в ретрообразе на съемках: первые кадры
Кадр из сериала «Тетя Марта» (2 сезон)
Асмус в свадебном платье появится в продолжении сериала: первые кадры
Юлия Пересильд на съемках сериала «Киберпапа»
Робак и Пересильд играют мужа и жену в новом сериале: фото со съемок
Кадр из сериала «Урок»
Весь в татуировках: Юра Борисов играет учителя в сериале
Андрей Золотарев
Сценарист «Слова пацана» рассказал о работе над новым необычным проектом
Кадр из фильма «Исполняющий обязанности»
Дочь Навки и Пескова впервые снимается в кино: фото с площадки
Кадр из фильма «Дом у дороги»
Макгрегор признался, что ему понравилось драться с Джилленхолом на съемках
Джона Хилл и Киану Ривз
59-летний Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж
Филипп Янковский в сериале «Враг у ворот»
Филипп Янковский играет диверсанта в новом сериале: первые кадры
Кадр из сериала «Склифосовский» (12 сезон)
Аверин и Куликова в новом сезоне «Склифосовского»: первые кадры
Антон Шагин
Антон Шагин заявил, что актерам не нужен комфорт на съемках
Кадр из сериала «Режим»
Уинслет — диктаторша, Акиньшина — алкоголичка: 3 новых сериала недели
Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Юлия Снигирь в образе героини Достоевского: первые кадры
Кейли Куоко, Джим Парсонс, Саймон Хелберг, Кунал Найэр и Джонни Галэки в сериале «Теория большого взрыва»
Анонсирован еще один спин-офф по вселенной «Теории большого взрыва»
Полина Максимова, фото: Евгений Смирнов
Полина Максимова назвала свой самый большой страх
Кадр из фильма «Ворон»
30 лет спустя: первые кадры ремейка «Ворона» со звездой «Оно»
Сергей Безруков в сериале «Плевако»
Безруков завершил съемки в сериале «Плевако»
Николь Кидман
Николь Кидман заметили на съемках эротического триллера
Кадр из сериала «Павел. Первый и последний»
Денис Власенко играет императора Павла I в сериале: первые кадры
Чистые
Кологривый и Исакова снялись в сериале о куртизанках: новые кадры
Джордж Клуни и Брэд Питт (фото: соцсети)
Брэд Питт и Джордж Клуни снимаются в новом фильме: первый кадр
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Эмма Стоун пожаловалась, что ей пришлось съесть 60 пирожных на съемках
Купцы и дети
«Купцы и дети»: Пореченков и Табаков сыграли отца и сына в сериале
Антон Богданов
Антон Богданов рассказал, как едва не сгорел вместе с Хабенским
Подслушано в Рыбинске
Звезда «Слова пацана» сыграл хулигана в новом сериале: первые кадры
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Трейлер дня: Цыганов без ума от красивых рук Вилковой
Последний Ронин
Колокольников снялся в фильме про постапокалипсис: первые кадры
Орландо Блум
Орландо Блум вышел на улицу в костюме эльфа
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Кадр из сериала «Фарма»
Фарма
Тизер
Кадр из фильма «Я не киллер»
Я не киллер
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Трейлер
Кадр из сериала «Ректор»
Ректор
Трейлер
Кадр из фильма «Наблюдатели»
Наблюдатели
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь