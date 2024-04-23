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23 апреля 2024, новость

Энн Хэтэуэй показала себя в смокинге

Актриса примерила необычные образы для фотосессии для глянца

Энн Хэтэуэй стала героиней нового выпуска журнала V Magazine. Актриса примерила несколько строгих образов. Один из них состоит из белой рубашки с широкими плечами и черных брюк с завышенной талией. Также звезда снялась в ванной в необычном наряде.

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«Я упомянула, как сильно я люблю мужскую одежду и как меня привлекает визуальный язык мужского и женского. И эти съемки как бы выросли из этой концепции», — рассказала Хэтэуэй.

Беседа была посвящена выходу новой романтической комедии «Мысль о тебе», премьера которой состоится 2 мая на Amazon Prime Video. Хэтэуэй рассказала, почему сыграла главную роль в фильме — взрослой разведенной женщины, которая влюбляется в молодого человека и сталкивается с общественным осуждением.

«Это не та роль, которую я могла бы сыграть в начале своей карьеры. Кроме того, я не знаю, как еще это сказать, но я просто подумала, что это забавная история. Один из тезисов фильма действительно откликается во мне: у нас ограниченные представления о том, как женщинам быть счастливыми. И мы реагируем жестко и караем их, когда чувствуем, что они переступили какие-то границы», — объяснила актриса.

Она призналась, что этому нужно положить конец, по этой причине звезда и решила снять эту картину. Напомним, она не только играет главную роль, но и выступает в качестве продюсера.

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В беседе с журналистом Хэтэуэй также вспомнила, что в начале ее карьеры в Голливуде было распространена практика, когда на кастинге актрисе нужно было поцеловаться примерно с десятью актерами-мужчинами, чтобы создатели проекта разглядели химию между ними.

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