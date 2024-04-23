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23 апреля 2024, новость

Юлия Высоцкая показала романтичное видео с мужем

Актрису раскритиковали за безответственное вождение
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)

Юлия Высоцкая показала поклонникам, как проводит время в Тоскане с мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Сначала супруги поужинали в ресторане, а затем прокатились на машине, которую вела актриса.

Высоцкая в какой-то момент кокетливо положила руку на колено мужа, но он убрал ее, переместив на руль. Затем актриса подняла вторую руку вверх, подыгрывая в такт музыке.

Поклонники восхитились парой и назвали супругов милыми и веселыми. Однако некоторые раскритиковали Высоцкую за несерьезное, на их взгляд, поведение за рулем.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в конце 90-х годов на кинофестивале «Кинотавр». Ей было всего 22 года, ему — 58 лет. В тот же день они пошли на обед в ресторан и после этого уже не расставались.

«У нас было очень красивое путешествие. Рождество мы встретили в Нью-Йорке, Новый год — в Новом Орлеане, а потом приехали в Майами. Там провели одну ночь в необыкновенном маленьком отеле, где нам дали какие-то потрясающие халаты. И когда уже летели на Ямайку, я пожалела: “Эх, надо было спереть халат!” На что Андрей Сергеевич сказал: “Выходи за меня замуж, я люблю воровок”, — рассказывала актриса в одном из интервью.

В 1998 году пара сыграла свадьбу, спустя год у них родилась дочь Мария, а в 2003 — сын Петр. 

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