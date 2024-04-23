Кейт Хадсон отметила 45-летие в компании своих детей

Накануне Кейт Хадсон отметила свой день рождения. Актрисе исполнилось 45 лет. Она провела юбилей в окружении своих родных.

Звезда комедии «Война невест» разместила кадр в личном блоге: актриса позировала со своими детьми в кровати после пробуждения. «Идеальный день от начала и до конца. Спасибо всем за теплые поздравления! У меня немного мутная голова», — поблагодарила Кейт подписчиков.