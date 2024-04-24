Интересное с ММКФ: черная комедия про самоизоляцию, критикующая всех

О чем фильм «Идеальный лжец»

Кадр из фильма «Идеальный лжец»

Популярный публицист Джей славится резкой критикой правительства. В своих искрометных статьях он защищает права простых людей, рабочих и мигрантов. Он пацифист и вегетарианец, прекрасный семьянин и успешный человек. Живет в собственном поместье на острове под Нью-Йорком в окружении верных слуг, которые ценят доброго работодателя.

В стране, тем временем, свирепствует жестокая эпидемия испанки, и накануне введения всеобщего карантина в доме появляется Флойд Монк — новый шеф-повар с прекрасными рекомендациями. Он большой поклонник идей Джея. Даже слишком большой. И вскоре верные слуги решают, что хозяева могли бы относиться к ним и получше.

Зачем смотреть

«Идеальный лжец» — черная трагикомедия, действие которой происходит в 1919 году, но до боли напоминает события совсем недавнего прошлого — пандемию и самоизоляцию. А уж образы героев и, прежде всего, самого популярного правдоруба Джея, и сейчас актуальны как никогда.

Билли Магнуссен изображает своего персонажа на грани карикатурности, сохраняя при этом образ живого и сложного человека, который, стремясь к славе и успеху, искренне верит в свои идеалы. И до последнего готов отстаивать их, бороться за свою семью несмотря на то, что уже всеми предан и унижен.

Кадр из фильма «Идеальный лжец»

Но это предприятие кажется безнадежным, когда ему противостоит Флойд Монк в блистательном исполнении Питера Сарсгаарда. Харизматичный, обаятельный, умный и умеющий, кажется, все на свете ветеран Первой мировой быстро завоевывает симпатии всех жителей поместья и зрителей фильма. Одновременно вызывая чувство страха из-за той опасности, что исходит от него.

Фильм полон черного едкого юмора, здесь не жалко никого — и в то же время ко всем можно отнестись с сочувствием.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Идеальный лжец»

Картина вряд ли понравится людям левых убеждений, так как разрушителями, и при том крайне опасными, показаны оба антагониста — и критикующий правительство публицист, прикрывающийся правами простых людей, и сам простой человек, во всей красе вторгающийся в его уютный мирок, чтобы отомстить и устроить самую буквальную борьбу за права. Вместе с тем фильм можно трактовать и как критику «ложных левых», которые на самом деле просто богатые эксплуататоры.