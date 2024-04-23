Популярная 58-летняя актриса в красном бикини поплавала в бассейне

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась в соцсети.
58-летняя звезда позировала на камеру в красном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтером на завязках. При этом она продемонстрировала подтянутое тело. Кроме того, Херли распустила длинные русые волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.
Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Прекрасна», «Не могу поверить, что ты так потрясающе выглядишь», «Она выиграла генетическую лотерею», — высказались они.
Ранее 58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном, поддержав выход триллера «Строго конфиденциально».