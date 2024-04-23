Популярная 58-летняя актриса в красном бикини поплавала в бассейне

58-летняя звезда позировала на камеру в красном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтером на завязках. При этом она продемонстрировала подтянутое тело. Кроме того, Херли распустила длинные русые волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.