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23 апреля 2024, новость

Звезда «Слова пацана» рассказала об отношении к хейтерам

Анна Пересильд призналась, что нормально относится к критике
Анна Пересильд
Анна Пересильд

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд рассказала об отношении к хейтерам. Об этом она сообщила в разговоре с «Пятым каналом».

14-летняя артистка поведала, что стремится относиться к критике безэмоционально и не принимать ее близко к сердцу. По ее словам, она понимала, чего стоит ожидать от популярности, в самом начале творческого пути.

«Я всегда знала о том, что будет и критика, и похвала. Это мне кажется нормальным. Кто-то тебя любит, а кто-то — нет», — отметила Анна Пересильд. По словам звезды «Слова пацана», намного важнее для нее мнение компетентных людей — именно оно мотивирует ее двигаться дальше.

Ранее Юлия Пересильд вместе с дочерью вышла на подиум. Актрисы приняли участие в модном показе в рамках Bosco Fashion Week.

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