Энн Хэтэуэй заставили поцеловать десять мужчин для кастинга

Актриса и продюсер Энн Хэтэуэй пожаловалась на неэтичные съемки и кастинги, в которых участвовала в нулевых. Об этом она поговорила с изданием V Magazine.
«В 2000-е, и так было со мной, было нормальным просить актеров целовать нескольких других коллег, чтобы проверить их на химию, а это худший способ так сделать. Мне сказали: “Вот придут сегодня к тебе на кастинг 10 парней, правда классно, что их всех надо перецеловать?”» — вспоминает 41-летняя звезда.
Хэтэуэй призналась, что чувствовала отвращение, однако была слишком молода и боялась, что с ней откажутся работать.
«Так что я просто притворилась, что мне все нравится, и сделала это. Никто не пытался меня сломать, не обижал меня, просто времена были другими, а сейчас мы знаем, как надо», — говорит она.
Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма «Как стать принцессой». В нулевые она также играла главные роли в фильмах «Заколдованная Элла», «Дьявол носит Prada» и др.
Ранее Энн Хэтэуэй снялась в откровенной фотосессии. Голливудская актриса предстала на кадрах в нижнем белье.