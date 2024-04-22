Павла Деревянко сравнили с Брэдом Питтом

Павел Деревянко в личном блоге опубликовал фото, на котором предстал в полуобнаженном виде. 47-летний актер похвастался спортивным телосложением и идеальным прессом.
«Фотка старая, а настроение новое», — подписал снимок звезда сериала «Беспринципные».
Поклонницы актера восхитились его физической формой и попросили почаще делиться такими кадрами. Некоторые даже сравнили его с голливудскими актерами Брэдом Питтом и Марком Уолбергом.
«Красава!!! Сколько труда, времени и сил вложено в каждый кубик мышц! Уважение к силе воли», «Где Пабло? Наблюдаем Брэдушку Питтушку», «Рембо отдыхает», «Мачо», «Какой красивый мужчина», — писали пользователи сети.
Ранее Деревянко раскрыл подробности об отношениях с 33-летней девушкой Зоей Фуць. Он признавался, что несколько лет пытался добиться ее расположения. В последнее время актер выходит в свет с новой возлюбленной — недавно они появились на премьере фильма «Почему ты?».
Напомним, Павел Деревянко в 2020 году расстался с юристом Дарьей Мясищевой. В этом союзе у актера родились две дочери — Варвара и Александра. По словам звезды, расставание произошло по инициативе матери его детей. У Зои Фуць также есть дети от предыдущих отношений.