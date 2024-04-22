Павла Деревянко сравнили с Брэдом Питтом

Павел Деревянко в личном блоге опубликовал фото, на котором предстал в полуобнаженном виде. 47-летний актер похвастался спортивным телосложением и идеальным прессом.

<div id="vk_post_-122141110_29926"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29926", -122141110, 29926, 'Z3YqPDnPlb9BCp_Tr6wOFBQoM7M'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Фотка старая, а настроение новое», — подписал снимок звезда сериала «Беспринципные».

Поклонницы актера восхитились его физической формой и попросили почаще делиться такими кадрами. Некоторые даже сравнили его с голливудскими актерами Брэдом Питтом и Марком Уолбергом.

«Красава!!! Сколько труда, времени и сил вложено в каждый кубик мышц! Уважение к силе воли», «Где Пабло? Наблюдаем Брэдушку Питтушку», «Рембо отдыхает», «Мачо», «Какой красивый мужчина», — писали пользователи сети.

Ранее Деревянко раскрыл подробности об отношениях с 33-летней девушкой Зоей Фуць. Он признавался, что несколько лет пытался добиться ее расположения. В последнее время актер выходит в свет с новой возлюбленной — недавно они появились на премьере фильма «Почему ты?».