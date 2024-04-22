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22 апреля 2024, статьяСъемки

Кологривый становится вором-домушником в новом фильме: первые кадры

Актер заявил, что похож на своего героя, который приходит к исправлению через любовь

Стартовали съемки комедии «Любовь зла» о неудачливом преступнике, оказавшемся в центре любовной драмы. В главных ролях снимаются Никита Кологривый, Екатерина Ковальчук и Дмитрий Власкин.

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Сюжет фильма разворачивается вокруг харизматичного вора-домушника Максима. В ходе очередного ограбления он сталкивается с девушкой по имени Ева, неожиданно вернувшейся к себе домой и планирующей свести счеты с жизнью из-за измены жениха. Максим не может оставаться в стороне и решает предотвратить трагедию, использовав весь свой шарм и остроумие.

«Основной сложностью в работе, наверное, будет достоверное погружение в добрый материал о любви, потому что снимать про драки и стрельбу гораздо легче, чем найти внутри себя чувство любви, чувство исправления, чувство искупления», — поделился Кологривый, отметив, что хотел бы чаще сниматься в комедийных проектах.

«На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем в этом кино, потому что переживаю те же чувства и эмоции», — признался актер.

Другие роли в картине исполняют Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Турчак, Анастасия Чистякова и Ольга Тумайкина.

Производством фильма «Любовь зла» занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» при поддержке онлайн-кинотеатра «Иви». Премьера ленты запланирована на 15 августа 2024 года.

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