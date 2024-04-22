Анна Снаткина трогательно обратилась к 11-летней дочери

Анна Снаткина опубликовала в личном блоге фото своей дочери Вероники Васильевой. На кадре девочка запечатлена со спины с воздушными шарами. Звездная мама поздравила наследницу, которой исполнилось 11 лет.

<div id="vk_post_-48064554_45988"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45988", -48064554, 45988, 'FoUrUC-ucedkbhdIIYHDPK2DKUY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Самое лучшее, что могло случиться со мной за всю мою жизнь, случилось 11 лет назад. С твоим днем, мое сердечко. Живи, твори, порхай, сияй!» — написала звезда сериала «Татьянин день».

Девочка тоже опубликовала в своем блоге фото с шариками и поблагодарила родителей за все.