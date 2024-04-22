Анна Снаткина трогательно обратилась к 11-летней дочери

Анна Снаткина опубликовала в личном блоге фото своей дочери Вероники Васильевой. На кадре девочка запечатлена со спины с воздушными шарами. Звездная мама поздравила наследницу, которой исполнилось 11 лет.
«Самое лучшее, что могло случиться со мной за всю мою жизнь, случилось 11 лет назад. С твоим днем, мое сердечко. Живи, твори, порхай, сияй!» — написала звезда сериала «Татьянин день».
Девочка тоже опубликовала в своем блоге фото с шариками и поблагодарила родителей за все.
Напомним, Анна Снаткина в 2012 году вышла замуж за актера и юмориста Виктора Васильева. Спустя год у пары родилась дочь Вероника. Девочка тоже интересуется кино: сейчас она снимается в своем первом проекте «Каждый мечтает о собаке».