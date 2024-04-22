51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в провокационном образе

Голливудская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для собственного бренда G. Label. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
51-летняя Гвинет Пэлтроу предстала перед камерой в темно-синем костюме, который состоял из расстегнутого жакета и пары классических брюк. Она также надела золотое кольцо. При этом актриса отказалась от бюстгальтера. Визажисты сделали знаменитости нюдовый макияж, а стилисты — легкую укладку. Гвинет Пэлтроу позировала, стоя на берегу океана.
Актриса более 10 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным». Судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон.
В марте актриса показала поклонникам редкую фотографию со своим супругом. Гвинет Пэлтроу предстала в кадре в черном купальнике и солнцезащитных очках в леопардовой оправе. Она лежала на диване вместе с Брэдом Фэлчаком.