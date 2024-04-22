В сети появились новые кадры Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана

В сети появились новые кадры со съемок биографического фильма Джеймса Мэнголда «Совершенный незнакомец», посвященного юным годам известного музыканта Боба Дилана.
Тимоти Шаламе был замечен на улицах Нью-Йорка в образе главного героя. На фотографиях актер предстал в джинсах, оранжевой рубашке, оливковой куртке с гитарой в руках.
Сюжет байопика будет сосредоточен на переломном моменте в карьере Дилана, когда он перешел от фолк-музыки к рок-звучанию в 1960-х годах. В фильме также появятся Эль Фаннинг в роли Сильви Руссо и Эдвард Нортон в роли Пита Сигера.
Ранее появилась информация, что доходы актера Тимоти Шаламе значительно выросли на фоне успеха мюзикла «Вонка» и блокбастера «Дюна: Часть вторая».