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22 апреля 2024, новость

Милош Бикович высказался о зарубежных адаптациях «Холопа»

По мнению актера, сюжет «Холопа» «общечеловеческий и касается всего мира»
Милош Бикович
Милош Бикович | Источник: Алексей Молчановский

Актер Милош Бикович заявил, что зарубежные адаптации российской комедии «Холоп» говорят о качестве отечественного кино. Об этом пишет ТАСС.

«[Съемки адаптаций “Холопа” в других странах] — это прекрасно. Я знаю, что в Монголии снимают, что во Франции снимают, в Турции. Это отлично, это говорит о том, что мы не только снимаем хорошее кино, но мы делаем еще и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира», — подчеркнул Бикович.

12 февраля стало известно, что вторая часть «Холопа» собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Лента режиссера Клима Шипенко стала одним из самых кассовых релизов в этом году. Фильм вышел 1 января 2024 года. Съемки сиквела завершились летом 2023 года в Петербурге.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Премьера третьей части «Холопа» запланирована на 23 января 2025 года.

Ранее стало известно, кто сыграет главную роль в турецкой версии российской франшизы.

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