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22 апреля 2024, новость

Федор Лавров рассказал о съемках сериала про Александра I

Актер получил роль Павла I
Федор Лавров
Федор Лавров

Актер Федор Лавров готовится к роли императора Павла I в новом сериале про Александра I. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что снимается одновременно в четырех проектах. При этом артист уточнил, что некоторые из них еще находятся на начальной стадии подготовки, в том числе проект про Александра I.

«Мы еще его не досняли. Он в работе. Пока не ясно, когда сериал выйдет», — пояснил Лавров.

Исторический многосерийный фильм снимает режиссер Артем Насыбулин, в роли Александра I выступил Евгений Романцов. В фильме также снялись Анна Банщикова, Глеб Бочков, Анна Снаткина, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Анна Чиповская, Юрий Чурсин и другие артисты.

22 апреля также выходит и другой проект с участием Лаврова — комедийная мелодрама «Ангелы района» с Анной Михалковой и Александром Робаком. Сериал рассказывает о семье Шаталовых, которая играет значимую роль в жизни целого района.

«Со зрителем сейчас не успеваю особо общаться. Но друзьям, которые посмотрели, очень многим нравится, многие говорили, что очень крутая история получилась, такая добрая и смешная. То есть, в основном, я слышал только хорошее», — резюмировал Лавров.

Напомним, в марте на экраны вышел сериал «Тень Чикатило», в котором Лавров сыграл роль «ангарского маньяка».

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