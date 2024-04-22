Звезда «Эйфории» ответила на критику ее внешности и актерской игры

Сидни Суини

Американская актриса Сидни Суини ответила известному продюсеру Кэрол Баум на критику своей внешности. Ее комментарий приводит DailyMail.

Известно, что Баум назвала 26-летнюю звезду некрасивой и отметила, что ее актерская игра неудачная. Вследствие этого кинематографистка заявила, что не понимает феномена популярности Суини.

В свою очередь, представитель актрисы выразил ее позицию и процитировал журналистам ее слова.

«Как грустно, что женщина, имеющая возможность поделиться своими знаниями и опытом, вместо этого решает напасть на другую женщину. Если это то, чему она научилась за десятилетия работы в индустрии, и считает уместным учить этому своих студентов, это позорно. Несправедливое унижение коллеги-женщины многое говорит о характере госпожи Баум», — заключила Суини.

Напомним, в апреле известный продюсер раскритиковала актерскую игру звезды «Эйфории» Суини. Кинематографистка задалась вопросом, почему 26-летняя артистка, чье имя последние несколько лет на слуху, так сильно полюбилась зрителям.