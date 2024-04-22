София Вергара показала архивное фото в бикини

Колумбийская актриса София Вергара показала архивное фото в откровенном виде, которое было сделано во времена модельной карьеры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_29917"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29917", -122141110, 29917, 'zFt9RTfXR8P9xmFrlLKt43Ql27o'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Знаменитость предстала перед камерой в бикини черного цвета, оформленном тонкими завязками и небольшими рюшами на бюстгальтере. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Поклонники восхитились внешностью Вергары в комментариях под постом. «По сей день ты выглядишь потрясающе», «Вау! Ты по-прежнему великолепна», «Здесь ты очень красива», «Само совершенство», «Ты все еще прекрасна», — писали они.