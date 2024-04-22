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22 апреля 2024, новость

Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис

Актриса скончалась в возрасте 53 лет
Саманта Дэвис
Саманта Дэвис | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II», умерла в возрасте 53 лет, сообщила киностудия Lucasfilm со ссылкой на заявление мужа покойной, актера Уорвика Дэвиса.

«Ушла из жизни моя жена и родственная душа, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Мое самое надежное доверенное лицо и горячий сторонник всего, что я делал в своей карьере», — сообщил супруг покойной.

Отмечается, что Дэвис умерла еще 24 марта, однако о ее смерти стало известно только сейчас. Причина произошедшего не обнародована. При этом на сайте кинокомпании сказано, что в последнее время у актрисы сильно ухудшилась подвижность.

Саманта Дэвис — актриса-лилипут, сыгравшая гоблина Гринготтса в последней части «Гарри Поттера». Ее рост 124 сантиметра. Муж покойной Уорвик Дэвис исполнил в волшебной саге роль Филиуса Флитвика.

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