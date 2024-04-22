Климова, Гусева, Бикович, Бузова: все звезды на красной дорожке открытия ММКФ

В столичном Театре мюзикла состоялось открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Несмотря на непогоду — сильный ветер и дождь — мероприятие посетили многие российские звезды кино и телевидения.
На красную дорожку в этот вечер вышли Милош Бикович, Наталья Бардо, Екатерина Гусева, Рената Пиотровски, Анна Пескова, Юлия Барановская, Сергей Жуков с дочерью Никой и сыном Энджелом, Жасмин, Лянка Грыу, Елена Лядова, Ксения Алферова, Дмитрий Дюжев, Ирина Безрукова и многие другие.
Традиционно, знаменитости продемонстрировали роскошные наряды. Так, Екатерина Климова выбрала нежное платье с пышной юбкой и открытой спиной от Валентина Юдашкина. Настасья Самбурская появилась в длинном облегающем платье изумрудного цвета со змеиным принтом и эффектным круглым вырезом на спине. А Ольга Бузова в этот вечер, пожалуй, была одной из немногих, кто оделся по погоде. Певица выбрала черное кожаное платье в пол и захватила с собой зонт. В беседе с журналистами она призналась, что плохая погода не испортила ей настроение.
Открытие ММКФ-2024 запомнилось и семейными выходами. Например, Евгений Миронов впервые вышел в свет со своим десятилетним сыном Петром, который чувствовал себя уверенно перед многочисленными репортерами. Александр Лазарев-мл. появился на красной дорожке со своей старшей дочерью, актрисой Полиной Лазаревой. А Ольга Кабо пришла в сопровождении юного сына.
Агату Муцениеце в этот вечер сопровождал телеведущий Иван Чуйков, с которым ей в последнее время приписывают роман.
В этом году председателем жюри Московского международного кинофестиваля стал режиссер из Исландии Фридрик Тор Фридрикссон, который появился на открытии вместе с Никитой Михалковым, президентом ММКФ.
В основном конкурсе ММКФ соревнуются 11 картин из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Смотр открыла испано-мексиканская лента «Открытое небо», которая ранее была представлена на Венецианском фестивале.
46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля.