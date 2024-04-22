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22 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Климова, Гусева, Бикович, Бузова: все звезды на красной дорожке открытия ММКФ

Какие наряды российские знаменитости выбрали для выхода на красную дорожку открытия Московского международного кинофестиваля, смотрите в видеорепортаже Кино Mail.ru

В столичном Театре мюзикла состоялось открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Несмотря на непогоду — сильный ветер и дождь — мероприятие посетили многие российские звезды кино и телевидения.

Во время загрузки произошла ошибка.

На красную дорожку в этот вечер вышли Милош Бикович, Наталья Бардо, Екатерина Гусева, Рената Пиотровски, Анна Пескова, Юлия Барановская, Сергей Жуков с дочерью Никой и сыном Энджелом, Жасмин, Лянка Грыу, Елена Лядова, Ксения Алферова, Дмитрий Дюжев, Ирина Безрукова и многие другие.

Традиционно, знаменитости продемонстрировали роскошные наряды. Так, Екатерина Климова выбрала нежное платье с пышной юбкой и открытой спиной от Валентина Юдашкина. Настасья Самбурская появилась в длинном облегающем платье изумрудного цвета со змеиным принтом и эффектным круглым вырезом на спине. А Ольга Бузова в этот вечер, пожалуй, была одной из немногих, кто оделся по погоде. Певица выбрала черное кожаное платье в пол и захватила с собой зонт. В беседе с журналистами она призналась, что плохая погода не испортила ей настроение.

Открытие ММКФ-2024 запомнилось и семейными выходами. Например, Евгений Миронов впервые вышел в свет со своим десятилетним сыном Петром, который чувствовал себя уверенно перед многочисленными репортерами. Александр Лазарев-мл. появился на красной дорожке со своей старшей дочерью, актрисой Полиной Лазаревой. А Ольга Кабо пришла в сопровождении юного сына. 

Агату Муцениеце в этот вечер сопровождал телеведущий Иван Чуйков, с которым ей в последнее время приписывают роман. 

В этом году председателем жюри Московского международного кинофестиваля стал режиссер из Исландии Фридрик Тор Фридрикссон, который появился на открытии вместе с Никитой Михалковым, президентом ММКФ.

В основном конкурсе ММКФ соревнуются 11 картин из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Смотр открыла испано-мексиканская лента «Открытое небо», которая ранее была представлена на Венецианском фестивале.

46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля.

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Татьяна Лютаева
Юлия Барановская
Юлия Барановская
Екатерина Климова
Екатерина Климова в нежном образе появилась на открытии ММКФ 2024
Никита Михалков
Жасмин
Жасмин
Jasmine
Евгений Миронов с сыном
Евгений Миронов впервые вышел в свет с сыном
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Иван Чуйков
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Настасья Самбурская
Наталья Бардо
Наталья Бардо
Екатерина Гусева
Александр Лазарев
Александр Лазарев-мл.
Рената Пиотровски
Ксения Алферова
Ксения Алферова
Дмитрий Дюжев
Марина Кравец
Марина Кравец
Елена Лядова
Елена Лядова
Полина Лазарева
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Сергей Жуков
Сергей Жуков
Анна Пескова
Анна Пескова
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Агата Муцениеце на съемках фильма «Честный развод 2»
Агата Муцениеце
Ольга Кабо
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
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