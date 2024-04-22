Климова, Гусева, Бикович, Бузова: все звезды на красной дорожке открытия ММКФ

В столичном Театре мюзикла состоялось открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Несмотря на непогоду — сильный ветер и дождь — мероприятие посетили многие российские звезды кино и телевидения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240155&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Агату Муцениеце в этот вечер сопровождал телеведущий Иван Чуйков, с которым ей в последнее время приписывают роман.

В этом году председателем жюри Московского международного кинофестиваля стал режиссер из Исландии Фридрик Тор Фридрикссон, который появился на открытии вместе с Никитой Михалковым, президентом ММКФ.

В основном конкурсе ММКФ соревнуются 11 картин из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Смотр открыла испано-мексиканская лента «Открытое небо», которая ранее была представлена на Венецианском фестивале.