Евгений Миронов впервые вышел в свет с сыном

Евгений Миронов стал гостем открытия 46-го Московского международного кинофестиваля, которое состоялось накануне в Москве. Актера в этот вечер сопровождал десятилетний сын Петр.
Это был первый светский выход знаменитого отца с наследником. «Вот, прививаем любовь к российскому кинематографу», — отметил Миронов.
На церемонии 57-летний Евгений Миронов получил специальный приз ММКФ-2024 — за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю».
Напомним, о том, что у Евгения Миронова есть сын, стало известно лишь в 2020 году. Актер не любит делиться подробностями личной жизни. Ходят слухи, что сына ему родила суррогатная мать.
Ранее стало известно, что Агата Муцениеце посетила церемонию открытия Московского кинофестиваля вместе с новым возлюбленным Иваном Чуйковым.