Евгений Миронов впервые вышел в свет с сыном

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240154&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Миронов стал гостем открытия 46-го Московского международного кинофестиваля, которое состоялось накануне в Москве. Актера в этот вечер сопровождал десятилетний сын Петр.

Это был первый светский выход знаменитого отца с наследником. «Вот, прививаем любовь к российскому кинематографу», — отметил Миронов.

На церемонии 57-летний Евгений Миронов получил специальный приз ММКФ-2024 — за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю».

Напомним, о том, что у Евгения Миронова есть сын, стало известно лишь в 2020 году. Актер не любит делиться подробностями личной жизни. Ходят слухи, что сына ему родила суррогатная мать.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце посетила церемонию открытия Московского кинофестиваля вместе с новым возлюбленным Иваном Чуйковым.