Екатерина Климова в нежном образе появилась на открытии ММКФ 2024

Екатерина Климова, по традиции, появилась на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
46-летняя актриса театра, кино и ТВ, несмотря на непогоду, вышла на красную дорожку в нежном образе, выбрав светлое платье с пышной юбкой и цветочным рисунком с открытыми плечами и спиной. Сзади наряд от модного дома Валентина Юдашкина был дополнен крупными атласными бантами.
Актриса сопроводила выход трогательным реверансом.
«Еду на открытие Московского международного кинофестиваля. Вот она, красная дорожка. Прекрасный апрельский денек», — сообщила звезда сериала «По законам военного времени» в личном блоге в соцсетях, сопроводив текст забавным видео.
А вот Ольга Бузова предпочла для выхода в свет строгий total black — черное кожаное платье в пол она сопроводила перчатками и зонтом.
Напомним, 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит в столице с 19 по 26 апреля.