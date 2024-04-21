Екатерина Климова в нежном образе появилась на открытии ММКФ 2024

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240151&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

46-летняя актриса театра, кино и ТВ, несмотря на непогоду, вышла на красную дорожку в нежном образе, выбрав светлое платье с пышной юбкой и цветочным рисунком с открытыми плечами и спиной. Сзади наряд от модного дома Валентина Юдашкина был дополнен крупными атласными бантами.

Актриса сопроводила выход трогательным реверансом.

«Еду на открытие Московского международного кинофестиваля. Вот она, красная дорожка. Прекрасный апрельский денек», — сообщила звезда сериала «По законам военного времени» в личном блоге в соцсетях, сопроводив текст забавным видео.

А вот Ольга Бузова предпочла для выхода в свет строгий total black — черное кожаное платье в пол она сопроводила перчатками и зонтом.