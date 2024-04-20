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20 апреля 2024, новость

Кристина Асмус призналась, что хочет еще детей

Звезда «Интернов» намекнула на второго ребенка
Кристина Асмус с дочерью
Кристина Асмус с дочерью | Источник: Алексей Молчановский

Российская актриса Кристина Асмус призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует останавливаться на одном ребенке.

«В прошлый раз в Венеции я была беременной. Сейчас дочке 10 лет, и мы несколько дней назад приехали сюда вместе. В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной», — написала знаменитость.

Артистка уточнила, что планирует осуществить свой новый приезд в Италию меньше чем через 10 лет — по крайней мере, она на это надеется.

13 апреля Асмус поделилась, что отправилась вместе с дочерью Анастасией в отпуск. Артистка родила девочку от своего бывшего мужа Гарика Харламова.

Асмус и Харламов расстались в 2020 году. У знаменитостей есть дочь Анастасия. В январе ей исполнилось 10 лет.

Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с Юлией Ковальчук. В начале февраля Харламов и Ковальчук, по слухам, разошлись. Однако недавно юморист опроверг слухи о расставании с девушкой, опубликовав совместное видео.

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