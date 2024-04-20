Крис Пратт получил травму на съемках фильма Бекмамбетова

Крис Пратт на съемках фильма «Милосердие» | Источник: Legion-Media.ru

Крис Пратт получил травму во время съемок фильма «Милосердие», режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов.

Актер повредил лодыжку и теперь с трудом может передвигаться. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Пратт поделился кадрами из раздевалки. На фото актер показал опухшую лодыжку. «Четвертый день съемок "Милосердия"», – написал он.

«У меня такая замечательная каскадерская команда! И иногда я пытаюсь сделать что-то сам. Сегодня папочка зацепился за металлический столб. Интересно, как я буду двигаться дальше?» — добавил Пратт.

«Милосердие» — фантастический боевик Тимура Бекмамбетова, главные роли в котором исполнят Крис Пратт и Ребекка Фергюсон. Фильм расскажет про детектива, которого обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать собственную невиновность. Действие «Милосердия» развернется в недалеком будущем.