Уехавший в Израиль актер Сафонов резко ответил на критику поклонников

Кирилл Сафонов

Актер Кирилл Сафонов на своей странице в социальной сети резко ответил на негативные высказывания поклонников.

На днях пользователи отметили, что жизнь в Израиле, куда давно переехал артист, не сказалась на нем положительно: он «сильно сдал», «заметно постарел и поседел». Некоторые комментаторы даже предположили, что Сафонов мог столкнуться с тяжелой болезнью.

Актер информацию о проблемах со здоровьем не подтвердил и отчитал фанатов.

«Мне тут заметили, что виски слегка поседели. Замечу в ответ, что в последнее время виски не поседели только у юношей, мерзавцев и идиотов», — написал звезда в соцсети.

В марте бывшая солистка группы «Фабрика» и жена Сафонова Александра Савельева вернулась в РФ из Израиля и планирует выступать на корпоративах. Она готова выступить на частном мероприятии за 600 тысяч рублей.

В рамках 45-минутного концерта певица исполнит собственные песни и хиты «Фабрики».