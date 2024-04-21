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21 апреля 2024, статьяСъемки

Весь в золотом: Павел Майков играет поп-звезду нулевых в сериале

Герой актера будет пытаться вернуться в шоу-бизнес — как когда-то и сам Майков, который говорит о сходстве со своим персонажем
Павел Майков в сериале «Папа Миа»
Павел Майков в сериале «Папа Миа»

Павел Майков появится в сериале «Папа Миа» режиссера Максима Пежемского. Актер сыграет Николая Ларионова, поп-звезду нулевых, который теперь вынужден работать охранником дачных поселков.

Однажды бывшая жена героя Жанна (Елена Николаева) отправляется в отпуск и просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей (Таисья Калинина), с которой Ларионов даже не знаком.

Девочка не слишком рада инфантильному папаше и хочет избавиться от его компании, пристроив в хорошие женские руки. Благодаря ее затее возникает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств.

Таисья Калинина и Елена Николаева в сериале «Папа Миа»
Таисья Калинина и Елена Николаева в сериале «Папа Миа»

Это дело не только сблизит отца и дочь, но и поможет Ларионову триумфально вернуться в шоу-бизнес. «Мой герой — немножко безответственный, но все художники легкомысленные. Он талантливый чудак, который вылетел из обоймы и пытается вернуться», — рассказал Майков.

Актер признался, что знает многих людей, чьи песни раньше везде звучали, а сейчас о них все забыли. Более того, Майков находит в этом свою схожесть с героем.

«Я и сам был на месте Коли в 2014-м, когда меня сначала перестали снимать, а через два года все вдруг вспомнили и назвали мое возвращение ренессансом Майкова», — признается актер.

Павел Майков в сериале «Папа Миа»
Павел Майков в сериале «Папа Миа»

Создатели отмечают, что писали роль Николая Ларионова специально под Майкова. «Он, как и герой, хорошо знает, что такое быть заложником одной роли. Он прекрасно понимает персонажа, поэтому консультирует нас, участвует в работе над музыкой к сериалу и готовится записать песни Ларионова», — рассказывает режиссер.

Майков добавляет, что еще ни разу не играл музыкантов в кино, хотя это его вторая профессия. Поэтому артист был рад принять участие в  проекте.

Премьера сериала «Папа Миа» состоится на телеканале СТС. Точная дата пока не сообщается.

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