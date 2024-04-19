30 лет спустя: Ума Турман воссоединилась с актерами «Криминального чтива»

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Ума Турман появилась на мероприятии, посвященном 30-летию со дня выхода фильма «Криминальное чтиво». Оно прошло в рамках фестиваля классического кино TCM в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке актриса встретилась со своими коллегами Джоном Траволтой, Сэмюэлем Л. Джексоном и Харви Кейтелем, с которыми снималась в культовой картине Квентина Тарантино. Поклонники ленты посетовали, что к тройке звезд из-за болезни не смог присоединиться Брюс Уиллис, тоже сыгравший одну из ключевых ролей.

Для светского выхода Турман выбрала наряд total black, облачившись в брюки с высокой посадкой, джемпер и кардиган. Образ дополнили пояс с металлической пряжкой и босоножки на плоской подошве.

Напомним, в центре сюжета фильма «Криминальное чтиво» — двое бандитов Винсент Вега (Джон Траволта) и Джулс Винфилд (Сэмюэль Л. Джексон), которые беседуют на философские темы в перерывах между разборками с должниками их босса.

Картина состоит из трех новелл. В первой Винсент Вега проводит незабываемый вечер с Мией Уоллес (Ума Турман), женой своего босса. Во второй рассказывается о боксере Бутче Кулидже (Брюс Уиллис), купленном Уоллесом, чтобы сдать бой. А в третьей новелле Вега и Винфилд случайно попадают в неприятности.