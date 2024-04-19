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19 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: таинственный Джош Хартнетт в нервном триллере от Шьямалана

Актер сыграл главную роль в фильме «Ловушка»
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился трейлер напряженного триллера «Ловушка» режиссера М. Найта Шьямалана с Джошем Хартнеттом в главной роли.

По сюжету, герой Хартнетта ведет дочь подросткового возраста (Ариэль Донохью) на выступление ее любимой певицы Леди Рэйвен (ее играет Салека Шьямалан, дочь режиссера ленты). Отлучившись на несколько минут, мужчина видит вокруг подозрительно много полицейских и чувствует неладное. Выясняется, что это зрелище служит приманкой для опасного маньяка.

Режиссер «Шестого чувства» и «Сплита» М. Найт Шьямалан — мастер сюжетных твистов, и нельзя даже предположить, чем обернется этот вечер для отца и его дочери.

Мировая премьера фильма «Ловушка» состоится 2 августа.

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