Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли призвала родителей помириться

Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Rex / Fotodom.ru

Дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли призвала родителей помириться по случаю ее 18-летия. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на инсайдера.

Биологическая дочь разведенных актеров Шайло заявила родителям, что им «нужно разобраться в своих отношениях и повзрослеть». Собеседник издания отметил, что девочка устала от конфликтов матери и отца.

«Она умоляет их сделать это ради нее», — сообщил он.

Джоли подала на развод с мужем в 2016 году, процесс был официально завершен в 2019-м. Сейчас экс-супруги делят имущество.

Ранее Питт перестал настаивать на совместной опеке над детьми вместе с бывшей женой. Актриса сможет получить полную опеку над шестью детьми пары, а Питт — право видеться с ними. Известно, что Шайло близка с отцом и недавно переехала к нему жить.

В апреле стало известно, что Шайло Джоли-Питт выбрала профессию, которая не нравится ее матери. Девушка решила стать продюсером.