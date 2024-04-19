Александра Бортич ответила обвинившим ее в бесталанности хейтерам

Александра Бортич

Российская актриса Александра Бортич ответила хейтерам, которые обвинили ее в бесталанности. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

На днях артистка приняла участие в подкасте Kuji Podcast, где поговорила с ведущими о театре, музыке и любимых сериалах. Бортич призналась, что после выхода программы ее очень расстроили комментарии, в которых пользователи раскритиковали ее.

«[Комментарии] не задели — на это давно уже иммунитет. Просто именно обидно. Думаю, это потому, что на записи была действительно теплая атмосфера, я смогла расслабиться, побыть собой. (…) И вот после такого открыть комментарии и увидеть, что я конченая, бесталанная, тупая, неинтересная, — ну как минимум странно», — написала звезда фильма «Холоп».

Бортич отметила, что каждый имеет право на свое мнение, однако, по ее словам, реакция пользователей больше похожа не на критику, к которой она относится спокойно, а на «тупую ненависть».

В начале года российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый выступил с критикой в адрес актеров без профессионального образования, упомянув Бортич.