Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 апреля 2024, новость

Александра Бортич ответила обвинившим ее в бесталанности хейтерам

Актриса расстроилась из-за негативных комментариев в ее адрес
Александра Бортич
Александра Бортич

Российская актриса Александра Бортич ответила хейтерам, которые обвинили ее в бесталанности. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

На днях артистка приняла участие в подкасте Kuji Podcast, где поговорила с ведущими о театре, музыке и любимых сериалах. Бортич призналась, что после выхода программы ее очень расстроили комментарии, в которых пользователи раскритиковали ее.

«[Комментарии] не задели — на это давно уже иммунитет. Просто именно обидно. Думаю, это потому, что на записи была действительно теплая атмосфера, я смогла расслабиться, побыть собой. (…) И вот после такого открыть комментарии и увидеть, что я конченая, бесталанная, тупая, неинтересная, — ну как минимум странно», — написала звезда фильма «Холоп».

Бортич отметила, что каждый имеет право на свое мнение, однако, по ее словам, реакция пользователей больше похожа не на критику, к которой она относится спокойно, а на «тупую ненависть».

В начале года российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый выступил с критикой в адрес актеров без профессионального образования, упомянув Бортич.

В марте актриса показала фото с окровавленной ногой в честь Дня театра.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Александра Бортич
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Черная вдова. Укус смерти»
Черная вдова. Укус смерти
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Трансформеры Один»
Трансформеры один
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»
Чистильщик бассейнов
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Трейлер
Кадр из сериала «Мужчина в полный рост»
Мужчина в полный рост
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь